Mann bei Streit schwer verletzt - Verdächtiger in U-Haft

Weil er einen 41-Jährigen in Niederbayern mit einem Messer schwer verletzt haben soll, befindet sich ein 30 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Die beiden Männer hatten sich Polizeiangaben zufolge am Freitag auf einem Parkplatz in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) verabredet. Dort sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen.

Dabei soll der 30-Jährige mit einem Messer in den Oberkörper des 41-Jährigen gestochen haben. Der 41-Jährige kam laut Polizei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Es bestehe keine Lebensgefahr, hieß es.

Der 30-Jährige habe sich kurz nach der Tat widerstandslos festnehmen lassen. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Die Hintergründe des Streits waren nach Angaben der Polizei unklar. Die Ermittler suchen nach möglichen Zeugen des Vorfalls.