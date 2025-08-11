Mann stirbt nach Sturz von Baugerüst

Ein Mann ist in Niederbayern von einem Baugerüst gestürzt und ums Leben gekommen. Der 33-Jährige habe in Markt Ergoldsbach (Landkreis Landshut) in vier Metern Höhe wohl privat Malerarbeiten an einer Hauswand vorgenommen, als er vom Gerüst gefallen sei, teilte die Polizei mit.

Rettungsdienst und ein Hubschrauber seien vor Ort gewesen, die Rettungskräfte hätten dem Opfer jedoch nicht mehr helfen können. Nun werde zur Unfallursache ermittelt, teilte die Polizei mit. Warum der Mann vom Gerüst stürzte, blieb zunächst unklar.