Mann tot in Wohnung gefunden - Kripo ermittelt

Ein 27-Jähriger ist tot in seiner Wohnung im niederbayerischen Landkreis Passau gefunden worden. Die Freundin des Mannes hatte Polizeiangaben zufolge am Dienstagabend den Notruf gewählt. Polizei und Rettungskräfte öffneten die Tür der verschlossenen Wohnung in Eging am See und fanden den leblosen Mann. Ein Notarzt habe nur noch seinen Tod feststellen können.

Die genaue Todesursache war den Angaben nach zunächst unklar, die Leiche des Mannes soll im Laufe des Tages obduziert werden. Kripo und Staatsanwaltschaft nahmen den Angaben nach die Ermittlungen auf.