Methadon aus Praxis gestohlen und Mitarbeiterin verletzt

Ein 30-Jähriger soll eine Flasche Methadon aus einer Arztpraxis in Niederbayern gestohlen haben. Eine Mitarbeiterin wurde laut Polizei im Gerangel leicht verletzt, als sie den Mann an dem Diebstahl hindern wollte.

Der Mann befand sich Polizeiangaben zufolge am Donnerstag in einem Zimmer der Praxis in Deggendorf, als er hinter einen Tresen griff und die Flasche aus einem Dosiergerät herausriss. Er sei dann mit der Flasche aus der Praxis geflohen. Polizeikräfte nahmen in wenig später fest.

Weil sich der Mann den Angaben zufolge in einem schlechten gesundheitlichen Zustand befand, kam er anschließend ins Krankenhaus. Gegen ihn ermitteln Kripo und Staatsanwaltschaft nun wegen räuberischen Diebstahls. Methadon ist ein schmerzminderndes Mittel, das unter anderem im Rahmen der Suchthilfe als Ersatz für Heroin eingesetzt wird.