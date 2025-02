Passant filmt zwei Menschen beim Umziehen nach dem Eisbaden

Ein Passant hat in Niederbayern Fotos und Videos von zwei 22-Jährigen beim Umziehen hinter einem Baum gemacht. Der Mann und die Frau waren zuvor am Freitag im Inn in Passau Eisbaden, wie die Polizei mitteilte. Als sie sich von Blicken Dritter geschützt hinter einem Baum umziehen wollten, wurden sie von dem Passanten bemerkt. Dieser habe dann begonnen, die 22-Jährigen aufzunehmen. Im Beisein der Polizei musste er die Aufnahmen endgültig löschen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

