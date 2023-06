Streit im Gefängnis: Mann verletzt Mitinsassen mit Löffel

Ein Gefangener soll in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Straubing einen anderen Häftling mit einem manipulierten Löffel verletzt haben.

Ein Gefangener soll in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Straubing einen anderen Häftling mit einem manipulierten Löffel verletzt haben. Nach Polizeiangaben vom Freitag kam es am Mittwoch im Wartebereich der Krankenabteilung des Gefängnisses zum Streit zwischen den beiden 44 und 47 Jahre alten Männern.

Der 44-Jährige soll dabei dem 47-Jährigen mit einem Löffel eine Stichverletzung in der Brust zugefügt haben. Laut einer Sprecherin soll der 44-Jährige den Löffel so umgebaut haben, dass er als Stichwaffe eingesetzt werden konnte. Mitarbeiter der JVA konnten die beiden schließlich trennen, wie es hieß. Die Verletzungen des 47-Jährigen seien nicht lebensbedrohlich gewesen, am Donnerstag sei er vom Krankenhaus zurück in die JVA verlegt worden.

Weshalb es zu dem Streit gekommen war, war laut einer Sprecherin zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittle nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 44-Jährigen.

(dpa)