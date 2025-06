Toter in Eging am See starb durch Stichverletzung

Nach dem Fund eines leblosen Mannes in einer Wohnung in Niederbayern steht die Todesursache fest. Der 27-Jährige sei laut Obduktionsergebnis durch einen Stich in den Oberkörper gestorben, teilte die Polizei mit. Ob er sich die Verletzung selbst beigebracht habe oder es sich um ein Gewaltverbrechen handeln könnte, müsse noch ermittelt werden.

Rettungskräfte hatten den 27-Jährigen am Dienstag leblos in seiner Wohnung in Eging am See (Landkreis Passau) gefunden. Die Freundin des Mannes hatte Polizeiangaben zufolge den Notruf gewählt. Polizei und Rettungskräfte öffneten die Tür der verschlossenen Wohnung. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können.

Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter in dem Fall.