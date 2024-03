Traktor bleibt an Telefonkabel hängen: Masten beschädigt

In der niederbayrischen Gemeinde Thurmansbang (Landkreis Freyung-Grafenau) ist ein 67-jähriger Mann mit seinem Traktorgespann an einer Telefonleitung hängengeblieben und hat dabei zwölf Telefonmasten beschädigt.

Nach Angaben der Polizei vom Montag habe sich der Kranaufbau des Traktors am Sonntag an dem Kabel verfangen. Der 67-jährige Fahrer soll dies nach wenigen Metern bemerkt haben. Trotzdem zog der Mann mit seinem Traktor so stark an der Leitung, dass ein Telefonmast auseinanderbrach und auf die Straße fiel. Elf weitere Masten wurden ebenfalls beschädigt.

(dpa)