Unterricht nach Feuer in Schule ausgesetzt

Ein Feuer hat in einer Schule in Niederbayern zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Der Unterricht konnte zunächst aber nicht fortgesetzt werden und wurde für den restlichen Tag ausgesetzt.

Nach dem Alarm und starkem Rauch an der Hauzenberger Schule rückten viele Feuerwehren aus. Am Brandort stellte sich das Feuer aber als weniger schlimm heraus als zunächst befürchtet. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude. Was genau gebrannt hat, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Auch wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen.