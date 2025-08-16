Verletzte bei Streit zwischen rund 20 Menschen

Zwischen rund 20 Menschen ist es in Teisnach (Landkreis Regen) zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit drei Leichtverletzten gekommen. Sanitäter brachten die Verletzten am Freitag ins Krankenhaus, das sie nach Polizeiangaben noch am selben Tag wieder verlassen konnten. Warum es zu dem Streit gekommen war, blieb zunächst unklar. Zuvor hatte die «Passauer Neue Presse» über den Vorfall berichtet.

