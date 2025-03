Vollsperrung am Morgen auf Autobahn 3 nach Unfällen

Nach zwei Unfällen ist die Autobahn 3 in Niederbayern am Morgen zeitweise in beide Richtungen gesperrt worden. Zunächst war laut Polizei bei Hofkirchen (Landkreis Passau) ein Holztransporter auf einen Sicherungsanhänger für einen liegengebliebenen Schwertransporter gefahren. Später fuhren demnach in entgegengesetzter Fahrtrichtung zwei Fahrzeuge gegen ein Auto, dessen Fahrer zuvor gebremst hatte.

Die Sperrung der A3 in Richtung Deggendorf wurde laut Polizei nach mehreren Stunden wieder aufgehoben. In Richtung Passau blieb die Autobahn etwas länger gesperrt. Der Holztransporter sei aber inzwischen abgeschleppt, teilte die Polizei am Vormittag mit. Auch der liegengebliebene Schwertransport sollte seine Fahrt nach Reparatur am Vormittag fortsetzen können.

Bei den Unfällen wurden den Angaben zufolge drei Menschen verletzt. Der Fahrer des verunfallten Holztransporters habe erst eine Stunde nach der Kollision aus dem demolierten Fahrzeug befreit werden können. Er wurde demnach mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.