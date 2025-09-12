Wohnhaus in Neuhaus am Inn brennt: Feuerwehr rettet acht Bewohner

Großer Feuerwehreinsatz im Landkreis Passau: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag musste die Feuerwehr mit etlichen Einsatzkräften zu einem Mehrfamilienhaus in Neuhaus am Inn ausrücken. Gegen 1.40 Uhr geriet am frühen Freitagmorgen der Dachstuhl des Wohnhauses in Brand.

Feuer in Neuhaus am Inn: Feuerwehr rettet acht Bewohner aus Mehrfamilienhaus

Weil mitten in der Nacht die meisten zu Hause sind, wurde das Feuer zu einer großen Gefahr für die Bewohner: Als das Feuer entdeckt wurde, waren acht Personen im Haus. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei konnten alle von ihnen unverletzt aus dem Haus bringen.

Die Löscharbeiten am Dachstuhl gestalteten sich sehr schwierig für die Feuerwehr – und zogen sich weit bis in den Freitagmorgen hinein: Eine PV-Anlage am Haus machte es deutlich komplizierter, den Brand komplett abzulöschen. Deshalb musste die Anlage zum Teil demontiert werden.

PV-Anlage erschwert Löscharbeiten: Feuerwehr löscht bis in den Freitagmorgen hinein

Mit der Brandbekämpfung am Mehrfamilienhaus waren Einsatzkräfte von insgesamt acht Feuerwehren der umliegenden Gemeinden bis mindestens fünf Uhr morgens beschäftigt. Am Mehrfamilienhaus entstand ersten Erkenntnissen nach ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich.

