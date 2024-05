Wohnhaus mit Schreinerei in Brand: 400.000 Euro Schaden

Ein Brand in einem Wohnhaus mit angrenzender Schreinerei in Saldenburg (Landkreis Freyung-Grafenau) hat einen geschätzten Schaden von 400.000 Euro verursacht.

Das Feuer war am Freitag vermutlich im Dachboden ausgebrochen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als die Einsatzkräfte an dem Gebäude eintrafen, sei es bereits zum Teil in Vollbrand gestanden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und schließt einen technischen Defekt nicht aus.

(dpa)