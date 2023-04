Niederbayern

vor 38 Min.

Wüstenrennmäuse in Waldstück ausgesetzt

Artikel anhören Shape

In einem Waldstück in Niederbayern sind Wüstenrennmäuse in einem geöffneten Käfig ausgesetzt worden.

Laut Polizei vom Dienstag konnten neun Mäuse wieder zurück in den Käfig gebracht werden. Die Tiere erhielten über Nacht eine Notunterkunft. Ein Spaziergänger hatte den Käfig am Montagabend in dem Waldstück in der Gemeinde Bad Birnbach (Landkreis Rottal-Inn) entdeckt. Die Beamten gehen davon aus, dass der Besitzer die Mäuse loswerden wollte und sie deshalb ausgesetzt hat. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. (dpa)

Themen folgen