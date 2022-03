Paulaner sagt wegen des Krieges in der Ukraine den Nockherberg ab

Kein Singspiel, kein Politiker-Derblecken: In diesem Jahr fallen der Nockherberg und die Salavtor-Probe aus. Der Grund ist der Krieg in der Ukraine.

In diesem Jahr wird keine Salvator-Probe stattfinden. Das gab die Paulaner-Brauerei in einer Pressemitteilung bekannt. Der Grund hierfür ist der Krieg in der Ukraine. „Diese Entscheidung haben wir schweren Herzens getroffen,“ so Andreas Steinfatt, Geschäftsführer der Brauerei.

Nockherberg: Alternative Konzepte für das Starkbierfest 2022 wurden diskutiert

In der aktuellen Situation sei es nicht möglich, dass eine besondere Atmosphäre zwischen Gästen, Derbleckten und Künstlern entstehe und man befreit miteinander und übereinander lache und manches „obischwoabt“. Dabei sei das Programm in Teilen bereits fertig gewesen. "Maxi Schafroth hat den Bogen für eine gewohnt feinsinnige Rede entworfen, Stefan Betz und Richard Oehmann haben uns ein tolles Konzept für das Singspiel präsentiert", so der Geschäftsführer. Gleichzeitig wurden alternative Konzepte diskutiert. Diese würden laut Steinfatt dem Charakter dieser Veranstaltung nicht gerecht werden.

Die Veranstaltung ist auch bei bayerischen Politikerinnen und Politikern beliebt. Dementsprechend enttäuscht äußert sich Ministerpräsident Markus Söder auf Twitter zu der Absage. "Die Absage des Nockherberg tut weh, ist aber die richtige Entscheidung in ernsten Zeiten."

Es ist das dritte Jahr in Folge, dass die Salvator-Probe gar nicht oder nicht wie gewohnt stattfinden kann. (kneit)

