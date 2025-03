Heute wird derbleckt: Die wichtigsten Infos zum Nockherberg 2025

Wenn das Starkbier fließt und die bayerische Politprominenz aufs Korn genommen wird, ist klar: Der Nockherberg ruft. Jahr für Jahr findet das traditionelle Derblecken auf dem Münchner Nockherberg statt. Auch heuer ist es wieder so weit. Die wichtigsten Infos zur TV-Übertragung, Live-Stream und Wiederholung sowie zur Fastenpredigt und dem Singspiel gibt es hier.

Termin und Uhrzeit des Nockherbergs 2025

Der Termin ist traditionell immer zwei Wochen nach Aschermittwoch angesetzt. Dieses Jahr findet das Derblecken auf dem Nockherberg am Mittwoch, 12. März 2025, statt. Los geht es um 19 Uhr. Die Fastenpredigt und das Singspiel dauern voraussichtlich bis etwa 22 Uhr.

Wer dann nicht genug hat, kann sich im Anschluss die Gesprächsrunde „Sauber derbleckt“ mit Ursula Heller und Tilmann Schöberl ansehen. Um 23 Uhr läuft „Bayern, Bier und Politik - Beziehungskisten auf dem Nockherberg“ mit Ursula Heller und Werner Schmidbauer. Im Voraus gibt es bei „Wir in Bayern“ (16.15 Uhr) sowie bei der Abendschau (17.30 Uhr/18 Uhr) bereits einen Blick hinter die Kulissen und die Vorbereitungen.

TV-Übertragung und Wiederholung des Nockherbergs 2025

Der Bayerische Rundfunk überträgt die traditionelle Starkbierprobe inklusive Fastenpredigt und Singspiel im Fernsehen. Die ARD überträgt die Sendung auch online im Livestream. Wer die Ausstrahlung verpasst, hat die Chance, sich das Derblecken in der Wiederholung anzusehen. Diese wird am Samstag, 15. März, gezeigt. In der ARD-Mediathek ist die Sendung nach der Ausstrahlung außerdem verfügbar.

TV-Übertragung: Ab 19 Uhr im BR

Livestream: Ab 19 Uhr in der ARD -Mediathek

TV-Wiederholung: 15. März um 20.15 Uhr im BR

Fastenpredigt und das Singspiel auf dem Nockherberg 2025

Auch 2025 übernimmt Maxi Scharfroth wieder die Fastenpredigt. Der Kabarettist, Schauspieler und Moderator hält sie damit bereits zum fünften Mal in Folge. Worum es in der Predigt gehen wird, bleibt vorab geheim. Sicher ist jedoch: Die bayerische Politprominenz wird ordentlich aufs Korn genommen. Eine Übersicht über die Fastenprediger der vergangenen Jahre gibt es hier.

Der Titel für das diesjährige Singspiel ist dagegen schon bekannt. Er lautet: „Ein Wadl für Deutschland“. Was sich genau dahinter verbirgt, haben Richard Oehmann und Stefan Betz, die das Singspiel seit vielen Jahren schreiben, allerdings noch nicht genau verraten.

Diese Schauspielerinnen und Schauspieler werden auf der Bühne zu sehen sein:

Markus Söder: Thomas Unger

Olaf Scholz: Nikola Norgauer

Christian Lindner: Christian Pfeil

Robert Habeck: Thomas Limpinsel

Dorothee Bär: Eli Wasserscheid

Dieter Reiter: Gerhard Wittmann

Michaela Kaniber: Judith Toth

Hubert Aiwanger: Stefan Murr

Friedrich Merz: David Zimmerschied

Noch unbekannte Rolle: Nathalie Hünig