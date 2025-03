Von begeistert bis beleidigt: Die Fastenpredigt auf dem Nockherberg spaltet wie selten

Am Tag danach hat die Salvatorprobe am Nockherberg immer noch einen schalen Nachgeschmack für CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek. Das liegt nicht am eigens gebrauten Starkbier, sondern an der Fastenpredigt von Maxi Schafroth. „Ich habe ja als Allgäuer grundsätzlich eine Sympathie für Maxi Schafroth, er kommt schließlich aus meinem Stimmkreis“, sagt der Memminger Politiker Holetschek am Donnerstag unserer Redaktion. „Aber was den Nockherberg ausmacht, diese Tradition, zusammen lachen zu können, der Humor und die Leichtigkeit haben mir gefehlt.“ Holetschek saß in der ersten Reihe beim berühmten Derblecken. „Aber der Funke ist nicht richtig übergesprungen. Die Rede war sehr belehrend, sehr einseitig.“

Wie versteinert waren Bayerns Top-Politiker, als Fastenprediger Maxi Schafroth sie fragte: „Wie schafft ihr es, diesen harten Ton durchzuhalten, diese eindimensionale, banale Boshaftigkeit?“ Pure Geringschätzung auf dem Gesicht des Ministerpräsidenten, als der Allgäuer noch einen draufsetzte. „Bei euch kopiert jeder den Grant vom anderen, Markus, bei dir ist des nix Neues.“ Das war‘s noch nicht: „Da hauen‘s in in ihre Rhetorik eine alttestamentliche Teufelssauce hinein, alte Ideen scharf anbraten, das kenn ich ausm Allgäu, wenn die Basiszutaten ihr Haltbarkeitsdatum überschritten haben“, tadelte Schafroth. „Scharf anbraten. Schärfe dient zum Kaschieren schlechter Inhalte.“

Söder lacht erst bei der zweiten Hälfte des Nockherbergs

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sah man noch am ehesten lachen bei den Sprüchen über ihn selbst: „Hubert, die einen sagen du hast die AfD-Rhetorik übernommen, ich sag von Landwirt zu Landwirt, nennen wir‘s Blauzungenkrankheit. Schaut nicht schön aus, aber ist heilbar.“

Muss eine Nockherberg-Rede in welt- und bundespolitisch düsteren Zeiten diejenigen härter als sonst herannehmen, die der Prediger offensichtlich für den Verfall zwischenmenschlicher Sitten verantwortlich macht? Sind Appelle an die Moral angebrachter als Schenkelklopfer-Pointen, selbst wenn sie im Publikum irgendwann sogar zu Buhrufen führen? Darüber gehen die Meinungen so weit auseinander wie selten.

Während vor allem die Künstlerinnen und Künstler im Publikum Schafroths „scharfe, dunkle Rede“ lobten, die den „verrückten gesellschaftlichen Ton“ und die Hilflosigkeit der Politik auf den Punkt gebracht habe, reichen die Bewertungen der Regierungsvertreter von enttäuscht bis wütend und beleidigt. Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) hätte sich gewünscht, dass es „in all der schweren Zeit auch ein Lachen und eine freundliche Botschaft gibt“. Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) war sichtlich angefressen darüber, dass Schafroth unter anderem ihr selbst Untätigkeit und Unfähigkeit attestiert hatte. Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze dagegen sprach von einer „großartigen Rede mit guten Spitzen, tiefsinnig“. Sie hoffe, dass der Inhalt einige zum Nachdenken gebracht habe. Markus Söder dagegen sagte viel mit wenigen Worten: Das Singspiel habe später „sehr entschädigt für die Predigt“.

Icon Vergrößern Koalitionsverhandlungen per Wadl-Probe: Auf dem Nockherberg fiel die Wahl von CDU-Chef Merz auf die SPD auch nur dank CSU-Chef Söder. Foto: Sven Hoppe, dpa Icon Schließen Schließen Koalitionsverhandlungen per Wadl-Probe: Auf dem Nockherberg fiel die Wahl von CDU-Chef Merz auf die SPD auch nur dank CSU-Chef Söder. Foto: Sven Hoppe, dpa

Tatsächlich lachte Söder bei der zweiten Nockherberg-Hälfte herzhaft, als sein Double Thomas Unger mit wucherndem Brusthaar als Magier „Magic Markus“ Gesetze verschwinden ließ und über allen anderen thronend schmetterte, dass „Demut von Mut kommt“. Auch die als künftige Digitalministerin im Bund gehandelte Dorothee Bär (CSU) kam beim Singspiel wieder auf Normalpuls, hatte sie doch bei der Predigt noch sichtbar schwer und angespannt geatmet. Nach ihrer Premiere als Singspiel-Figur war Bär mit ihrem Double Eli Wasserscheid sehr zufrieden: „Eli hat das sehr charmant und sehr fränkisch gemacht“, lobte sie.

Begeisterter Applaus also für das Singspiel-Team, während Fastenprediger Maxi Schafroth auch am Tag danach noch Schelte über sich ergehen lassen muss, in der Münchner Abendzeitung bringt man gar seine Absetzung in Spiel. Während im Wahlkampf und danach der gute Umgang ständig gelitten hatte, CSU-Generalsekretär Martin Huber die Grünen etwa kürzlich „Ramschware“ nannte, muss Schafroth sich jetzt den Vorwurf der Respektlosigkeit gefallen lassen: Jan-Christian Dreesen zum Beispiel, Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern München, sprach als quasi politisch Unbeteiligter besonders deutlich: Schafroth habe Respekt vermissen lassen, mehr noch: Er habe „die grundsätzliche Wertschätzung für die Menschen nicht behalten“. Schwere Vorwürfe.

Von Schafroth selbst ist am Donnerstag nichts zu hören. Auch auf eine Anfrage unserer Redaktion reagiert er nicht. CSU-Fraktionschef Holetschek will sich nicht in die Debatte um Schafroths Absetzung einmischen. Das müsse die Paulaner-Brauerei als Veranstalter entscheiden. In Kürze fährt Holetschek nach Berlin, er ist Teil des CSU-Teams bei den Koalitionsverhandlungen. Sicher auch deshalb sagt er zum Abschied am Telefon: „Gerade gibt es wahrlich wichtigere Probleme auf der Welt.“