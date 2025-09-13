Wieder ein Schützenfest? Bayern empfängt Liga-Rückkehrer HSV

Nach der Länderspielpause geht es für den FC Bayern an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) mit einem Heimspiel gegen einen Lieblingsgegner weiter. Die Münchner empfangen den Hamburger SV. In den vergangenen acht Partien in der Allianz Arena kassierte der HSV 50 Gegentore - und erzielte selbst gerade mal drei. Ein Wiedersehen mit einem seiner Ex-Clubs zu Profi-Zeiten wird das Duell für Bayern-Coach Vincent Kompany.

Neuzugang Nicolas Jackson steht vor seinem Debüt beim deutschen Fußball-Rekordmeister. Der vom FC Chelsea ausgeliehene Stürmer kündigte an, die Debatten um seine Transfermodalitäten weitgehend ausblenden zu wollen. «Mein ganzer Fokus liegt darauf, zu spielen und zu gewinnen», sagte der Nationalspieler aus dem Senegal bei seiner offiziellen Vorstellung am Freitag.