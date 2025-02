17-Jähriger bei Autounfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall in Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) ist ein 17-Jähriger nach ersten Erkenntnissen eines Notarztes lebensgefährlich verletzt worden. Ein Auto sei ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Samstag. Neben dem 17-Jährigen wurden drei Mitinsassen leicht bis mittelschwer verletzt. Alle wurden mit unterschiedlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Unfallursache äußerte sich der Polizeisprecher in der Nacht nicht. Die betroffene Straße war zur Unfallaufnahme zunächst voll gesperrt.

