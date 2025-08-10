Icon Menü
Notfälle: 63 Menschen nach Irrfahrt aus Zug befreit

Notfälle

63 Menschen nach Irrfahrt aus Zug befreit

An einem Bahnhof in Oberbayern fährt ein Passagierzug ein. Doch aussteigen können die Reisenden trotzdem nicht.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bei der Einfahrt lief einiges schief. (Symbolbild)
    Bei der Einfahrt lief einiges schief. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Nach einer Irrfahrt eines Zuges sind 63 Reisende am Geltendorfer Bahnhof (Landkreis Landsberg am Lech) von der Feuerwehr befreit worden. Die Regionalbahn sei bei der Ankunft auf ein Gleis geleitet worden, teilte die Bundespolizei mit. Jedoch gab es dort überhaupt keinen Bahnsteig, auf den man aussteigen konnte.

    Kurzerhand wurde die Bahn auf ein anderes Gleis geleitet. Doch auch da war demnach ein Ausstieg unmöglich. Wegen einer Baustelle war die Oberleitung den Angaben nach temporär abgeschaltet. Ein Weiterkommen sei daraufhin nicht mehr möglich gewesen. Die Feuerwehr evakuierte den Zug. Mittels Schienenersatzverkehr konnten die Insassen demzufolge schließlich weiterreisen. Die Bundespolizei ermittelt nun zum Hergang.

