65-jähriger Traktorfahrer stirbt nach Unfall

Nach einem Unfall in Unterfranken ist ein Traktorfahrer gestorben. Der 65-Jährige sei mit Traktor und einem Anhänger auf einem Flurbereitungsweg in Schönau an der Brend (Landkreis Rhön-Grabfeld) unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Aus medizinischen Gründen sei er mit seinem Fahrzeug vom Weg abgekommen - der Traktor sei umgekippt. Ein Notarzt habe den Mann versorgt, und er sei ins Krankenhaus gebracht worden. Dort sei der 65-Jährige gestorben. Die Polizei gehe derzeit davon aus, dass er aufgrund der medizinischen Ursache gestorben sei, sagte eine Sprecherin.

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Traktor Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis