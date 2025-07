79-Jähriger stürzt mit Fahrrad und stirbt

Ein 79-Jähriger ist nach einem Sturz mit einem Fahrrad im Landkreis München gestorben. Der Mann sei am Samstagabend von einem Zeugen am Straßenrand in Straßlach-Dingharting liegend gefunden worden, teilte die Polizei mit. Er und ein zweiter Helfer hätten versucht, den Mann zu reanimieren. Der 79-Jährige starb jedoch vor Ort.

Ersten Erkenntnissen zufolge stürzte der Mann wegen gesundheitlicher Probleme an inneren Organen, wie es hieß. Durch den Sturz habe er leichte Schürfwunden erlitten. Woran der Mann starb, sei bislang unklar.