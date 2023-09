Alkoholisierter Vater lässt Kind alleine in der Wohnung

Ein 35-Jähriger hat im Landkreis Landshut seinen zweijährigen Sohn bei geöffneten Türen und Fenstern alleine gelassen und ist alkoholisiert mit dem Auto unterwegs gewesen.

Eine Streife kontrollierte den Mann am Dienstag in Altdorf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Atemalkoholtest fiel positiv aus, weshalb die Beamten den Mann für einen Bluttest ins Krankenhaus brachten. Dort gab er an, seinen zweijährigen Sohn alleine zu Hause gelassen zu haben, um einzukaufen. Eine Streife fuhr zur Adresse des 35-Jährigen und fand das Kind in der Wohnung, in der Fenster und Türen offen standen. Nach Angaben der Polizei werden die Ermittler das Jugendamt über das Verhalten des Mannes informieren. Ihn erwartet außerdem eine Anzeige wegen Alkohols am Steuer.

(dpa)