Ammoniak bei Brauerei ausgetreten

In einer Brauerei in Gessertshausen (Landkreis Augsburg) ist Ammoniak ausgetreten. Das Firmengelände und der unmittelbare Bereich um die Brauerei wurden demnach evakuiert, wie ein Polizeisprecher sagte. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, sowie Lüftungen und Klimaanlagen ausschalten. Zudem wurde die Bundesstraße 300, die durch den Ort führt, gesperrt.

Ob es Verletzte gab, war zunächst unklar. Auch zur Ursache konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen.