Aufzug stoppt nicht: Vater mit Baby eingeschlossen

Ein Vater ist mit seinem einjährigen Sohn auf dem Arm in einem Aufzug eingeschlossen gewesen, der nicht stoppte und daher permanent hoch- und runtergefahren ist.

Die Ehefrau des Mannes, die mit vier kleinen Kindern im Erdgeschoss des Wohnhauses auf ihren Mann wartete, rief am Mittwoch die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Aufzug per Notschalter anhalten, damit "Vater und Sohn ihr fahrendes Gefängnis verlassen" konnten, wie es laut Mitteilung hieß. Beide blieben unverletzt. Wie viele Runden die beiden in dem Aufzug drehen mussten, war zunächst nicht bekannt.

(dpa)