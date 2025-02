Fahrzeug in München in Menschengruppe gefahren

In der Münchner Innenstadt ist ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren. Wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte, wurden mehrere Menschen verletzt. «Wir sind aktuell mit starken Kräften vor Ort», sagte ein Polizeisprecher. Wie schwer die Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar - ebenso die Hintergründe und ob das Auto absichtlich in die Menschengruppe gesteuert wurde.

Der Fahrer wurde festgehalten. «Im Moment geht keine weitere Gefahr von ihm aus», sagte der Sprecher. «Wir haben keinen Anlass zur Annahme, dass eine Gefahr für die Bevölkerung besteht.»

Am Ort des Geschehens, am Münchner Stiglmaierplatz, fand nach Polizeiangaben zum Zeitpunkt des Vorfalls gegen 10.30 Uhr eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi statt. Ob Demonstranten unter den Verletzten waren, war zunächst unklar. Auch einige Straßen vom Stiglmaierplatz entfernt standen mehrere Rettungswagen.

Foto: Roland Freund/dpa