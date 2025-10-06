Bagger beschädigt Gasleitung - Gebäude evakuiert

Bei Bauarbeiten hat ein Baggerfahrer in Niederbayern nach Polizeiangaben eine Gasleitung aufgerissen. Jedoch sei die betreffende Stelle in einer Straße in Salching (Landkreis Straubing-Bogen) schnell lokalisiert und das Leck geschlossen worden, so dass kein Gas mehr habe austreten können.

Zur Sicherheit seien umliegende Gebäude evakuiert worden, teilte die Polizei mit. Etwa 15 Personen hätten ihre Häuser verlassen müssen. Diese seien vorübergehend bei Nachbarn oder Freunden untergekommen und hätten nach etwa eineinhalb Stunden in ihre Häuser zurückkehren können. Niemand sei verletzt worden.

Neben der Polizei und Feuerwehr waren Mitarbeiter eines Energieversorgers vor Ort, die an der beschädigten Stelle ein neues Rohr einbauten.