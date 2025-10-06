Icon Menü
Notfälle: Bagger beschädigt Gasleitung - Gebäude evakuiert

Notfälle

Bagger beschädigt Gasleitung - Gebäude evakuiert

Mehrere Gebäude in einer Gemeinde in Niederbayern sind vorsorglich evakuiert worden, nachdem ein Bagger eine Gasleitung beschädigt hatte. Der Schaden wurde zügig behoben.
    Ein Baggerfahrer hatte bei Bauarbeiten in Niederbayern nach Polizeiangaben eine Gasleitung aufgerissen. (Symbolbild)
    Ein Baggerfahrer hatte bei Bauarbeiten in Niederbayern nach Polizeiangaben eine Gasleitung aufgerissen. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

    Bei Bauarbeiten hat ein Baggerfahrer in Niederbayern nach Polizeiangaben eine Gasleitung aufgerissen. Jedoch sei die betreffende Stelle in einer Straße in Salching (Landkreis Straubing-Bogen) schnell lokalisiert und das Leck geschlossen worden, so dass kein Gas mehr habe austreten können.

    Zur Sicherheit seien umliegende Gebäude evakuiert worden, teilte die Polizei mit. Etwa 15 Personen hätten ihre Häuser verlassen müssen. Diese seien vorübergehend bei Nachbarn oder Freunden untergekommen und hätten nach etwa eineinhalb Stunden in ihre Häuser zurückkehren können. Niemand sei verletzt worden.

    Neben der Polizei und Feuerwehr waren Mitarbeiter eines Energieversorgers vor Ort, die an der beschädigten Stelle ein neues Rohr einbauten.

