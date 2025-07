Bauernhof in Flammen - Großeinsatz der Feuerwehr

In der Gemeinde Leuchtenberg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) steht ein Bauernhof in Flammen. Der Inhaber sei vor Mitternacht vom lauten Schreien seiner Kühe geweckt worden und habe das Feuer in einem Nebengebäude gesehen, teilte die Polizei mit. Demnach breitete sich der Brand auf mehrere Gebäude des Bauernhofs im Ortsteil Unternankau aus.

Laut Polizei waren rund 250 Einsatzkräfte vor Ort. Zwei Anwohner seien leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die etwa 100 Kühe konnten demnach aus den Stallungen befreit und auf eine angrenzende Wiese gebracht werden - von dort aus sollen sie in umliegenden Bauernhöfen untergebracht werden. Ob Tiere zu Schaden gekommen sind, sei bislang unklar.

Zur Schadenhöhe gebe es noch keine genauen Angaben, sie liege wahrscheinlich im Millionenbereich.