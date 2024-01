Betrunkener irrt an Bahnhof auf Gleisen umher

Nach einem Discobesuch ist ein Mann auf den Gleisen an einem Münchner Bahnhof umhergeirrt und hat damit eine Streckensperrung verursacht.

Er hatte Glück im Unglück: Wegen des Streiks fuhren in der Nacht zum Samstag keine Züge. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, wurde der 41-Jährige von einem Taxifahrer entdeckt. Nach einer Gleissperrung wurde der Mann unverletzt an einer Weiche gefunden. Seinen Aussagen zufolge konnte er sich nicht erinnern, wie er auf die Gleise gekommen war.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille, wie es weiter hieß. Die Strecke war mehr als drei Stunden gesperrt. Der 41-Jährige wurde anschließend von den Beamten nach Hause gebracht.

(dpa)