Elfjähriger wird durch Feuerwerk schwer verletzt - Unfall?

Ein Elfjähriger ist in Maisach (Landkreis Fürstenfeldbruck) von dem Feuerwerk eines Jugendlichen am Hals schwer verletzt worden. Ein 14-Jähriger habe einen sogenannten Bodenfeuerwirbel gezündet, teilte die Bundespolizei mit. Das Feuerwerk landete im Kragen des Kindes, der sich daraufhin seine Jacke auszog. Dabei erlitt er am Hals und an der Schulter Verbrennungen zweiten Grades. Ein Hubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus.

Der 14-Jährige flüchtete zunächst, wie es hieß. Später kam er gemeinsam mit seinen Eltern zur Polizeiwache. Ob das Feuerwerk absichtlich in den Kragen gesteckt wurde oder versehentlich dort landete, war bislang noch ungeklärt.