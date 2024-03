Feuerwehr befreit Biber aus zwei Meter tiefem Schacht

Die Feuerwehr hat einen Biber im schwäbischen Landkreis Günzburg aus einem zwei Meter tiefen Sickerschacht befreit.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sei der Nager auf dem Gelände eines Wasserkraftwerkes in Jettingen-Scheppach durch eine marode Holzabdeckung gebrochen. Ein Mitarbeiter des Kraftwerks habe den Biber am Freitag in dem trockenen Schacht gefunden. Die Einsatzkräfte retteten das Tier demnach mithilfe eines Tuchs und brachten es zurück in die Mindel. Der Biber war den Angaben nach unverletzt.

(dpa)