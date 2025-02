Feuerwehr rettet 17 Jahre alten Hund aus Kanal

Die Feuerwehr hat einen Hund aus dem Ländkanal in München gerettet. Das 17 Jahre alte Tier hatte aufgrund seines hohen Alters und eingeschränkten Sehvermögens am Dienstagnachmittag den Rand des Kanals übersehen und war ins Wasser gefallen, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Hund habe unter eine Brücke schwimmen können, wo das Wasser nicht so tief war und er stehen konnte.

Weil es den Angaben zufolge am Uferrand zu steil war, konnten weder der Besitzer noch Passanten den Hund aus dem Wasser holen. Ein Feuerwehrmann kletterte in den Kanal und rettete den Hund. Das Tier konnte laut Feuerwehr unverletzt mit seinem Besitzer nach Hause gehen.