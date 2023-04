Frau nach Restaurantbesuch in Lebensgefahr

Zwei Menschen sind in einem Restaurant in Affing (Landkreis Aichach-Friedberg) verletzt worden - eine 40-Jährige schwer.

Zwei Menschen sind in einem Restaurant in Affing (Landkreis Aichach-Friedberg) verletzt worden - eine 40-Jährige schwer. Zuvor tranken die beiden dasselbe Getränk, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Anschließend habe die 40-Jährige über gesundheitliche Beschwerden geklagt. Sie sei am Mittwochabend in eine Spezialklinik gekommen und einen Tag später nicht in Lebensgefahr gewesen.

Der andere Mensch wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Aus ermittlungstaktischen Gründen nannte die Polizei weder das Geschlecht noch das Alter. Auch zu weiteren Details hielten sie sich bedeckt. Die Kripo ermittelt.

(dpa)