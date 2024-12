Gasleck in Münchner Rettungswache

Normalerweise wird der Rettungsdienst selbst zu Hilfe gerufen – doch in München ist die Feuerwehr nun wegen eines Gasaustritts zu einer Rettungswache ausgerückt. Am Donnerstagabend habe ein Mitarbeiter einen seltsamen Geruch in der Wache gemerkt und sei dann in den Keller gegangen, teilte die Feuerwehr mit. Dort habe er eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration festgestellt. Das Gas trat aus einer defekten Heizung aus, wie es weiter hieß. Sie wurde demnach abgeschaltet und das Gebäude belüftet.

