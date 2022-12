Gefährliche Salpetersäure tritt aus Paket aus

Bei Arbeiten in einem Logistikunternehmen im unterfränkischen Alzenau ist eine kleine Menge gefährliche Salpetersäure ausgetreten.

Ein Mitarbeiter, der mit der Substanz in Berührung kam, wurde in einem Krankenhaus untersucht, wie die Kreisbrandinspektion des Landratsamtes Aschaffenburg am Dienstag mitteilte. Über die Schwere der möglichen Verletzung war zunächst nichts bekannt.

Salpetersäure (HNO3) ist eine farblose und stark riechende Flüssigkeit und wirkt stark ätzend. Bei Hautkontakt können schwer heilende Wunden entstehen. Mit anderen Stoffen kann Salpetersäure heftige Reaktionen auslösen. Bei Berührung mit brennbaren Stoffen besteht Feuergefahr.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Säure beim Umschlagen von Paketen aus einem beschädigten Paket ausgetreten. Die Feuerwehr rückte an, der Bereich wurde abgesperrt. Die betroffenen Packstücke wurden gesichert. Mit Chemikalienbinder konnte die Salpetersäure gebunden werden. Nach Angaben der Kreisbrandinspektion dürfen kleine Mengen Salpetersäure verschickt werden. Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar.

(dpa)