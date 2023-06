Notfälle

Gefahrgut ausgetreten: 230 Einsatzkräfte in Eging am See

Auf einem Betriebsgelände in Eging am See ist Natriumaluminatlösung aus einem 1000-Liter-Behälter ausgetreten.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst seien am Freitagabend mit 230 Einsatzkräften im Landkreis Passau vor Ort gewesen, teilte die Polizei mit. Der Behälter wurde den Angaben zufolge bei Ladetätigkeiten beschädigt, Mitarbeiter hätten aber geistesgegenwärtig eine Auffangwanne so platziert, dass ein Teil des Gefahrenguts aufgefangen worden sei. Lediglich eine geringe Menge geriet demnach in die Umwelt. Ein Mensch sei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt. Pressemitteilung der Polizei (dpa)

