Gefahrstoff im Deutschen Museum ausgetreten

Ein Gefahrstoffaustritt verhinderte die pünktliche Öffnung des Deutschen Museums in München am Freitag. Besuchern wurde für den Vormittag der Besuch einer Außenstelle vorgeschlagen.

Das Deutsche Museum in München ist am Freitag wegen eines Gefahrstoffaustritts zunächst geschlossen geblieben. Kurz vor Öffnung um 9.00 Uhr hätten Mitarbeiter einen Gasgeruch an einer Wasseraufbereitungsanlage wahrgenommen, sagte Museumssprecher Gerrit Faust. Die Feuerwehr war im Einsatz, um die ausgetretenen Chemikalien zu bestimmen und das Gebäude zu belüften.

Man hoffe gegen 12.00 Uhr öffnen zu können, sagte der Sprecher. Wartenden Besuchern wurde die Situation erklärt. Ihnen wurde vorgeschlagen in der Zwischenzeit das Verkehrszentrum an der Theresienwiese, eine Außenstelle des Museums, zu besuchen. Tickets für den Freitag werden bei Bedarf umgetauscht.

(dpa)