Polizei und Rettungsdienste sind in Unterfranken zu einem Großeinsatz an einem Firmengebäude ausgerückt. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details zu dem Einsatz in Mellrichstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) nannte er zunächst nicht.

