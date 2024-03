Hund verschluckt Ball und verendet

In München hat ein junger Hund beim Spielen einen Ball verschluckt und ist in der Folge daran erstickt.

Rettungsversuche der Besitzerin und der Einsatzkräfte am Freitagabend blieben erfolglos, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Der Ball konnte demnach erst aus dem Maul des neun Monate alten Hundes entfernt werden, als dieser leblos am Boden lag. Weitere Reanimationsmaßnahmen der Tierrettung scheiterten den Angaben zufolge. Weil die 46-jährige Halterin mehrfach vom panischen Hund gebissen und dadurch verletzt wurde, kam sie in eine Klinik.

(dpa)