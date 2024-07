Rucksack am Bahnsteig vergessen - Mann zieht an Notbremse

In der Oberpfalz muss ein Zug bremsen. Ein Mann hatte die Notbremse gezogen. Gegen den 36-Jährigen wird nun ermittelt.

Schwandorf (dpa/lby) - Weil er seinen Rucksack am Bahnsteig in Schwandorf vergessen hatte, hat ein Mann in der Oberpfalz die Notbremse im Zug gezogen. Nach Angaben der Bundespolizei vom Dienstag werde gegen den 36-Jährigen wegen Missbrauchs von Notbremsen ermittelt. Weil der Zug mit einer geringen Geschwindigkeit von etwa fünf bis zehn Kilometer pro Stunde anfuhr, seien keine Reisende verletzt worden. Auch sei kein Schaden an der Oberpfalzbahn entstanden. Ein privat reisender Bundespolizei bemerkte den Angaben zufolge den Vorfall am Montagnachmittag und nahm den Sachverhalt auf.

