Jugendliche steckt in Kinderschaukel fest - Feuerwehr hilft

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Feuerwehr in Mittelfranken ausgerückt. Sie musste eine Jugendliche aus einer Schaukel befreien.

Neustadt an der Aisch (dpa/lby) - Sie kam hinein, aber nicht mehr heraus: Die Feuerwehr musste in Mittelfranken eine Jugendliche auf einem Spielplatz aus einer Kleinkindschaukel schneiden. Die Jugendliche hatte sich nach Angaben der Polizei am Montagabend derart in der Schaukel verkeilt, dass sie sich nicht mehr befreien konnte. Das Mädchen blieb der Polizei zufolge unverletzt - den Schaden an der Schaukel werde es aber wohl bezahlen müssen, hieß es.

(dpa)