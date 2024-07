Küchenbrand verursacht 400.000 Euro Schaden

Ein Küchenbrand hat in einem Mehrfamilienhaus in Heidenheim an der Brenz einen Schaden von rund 400.000 Euro verursacht. Eine Bewohnerin habe den Brand in ihrer Wohnung selbst entdeckt und sei noch rechtzeitig mit weiteren Anwesenden geflüchtet, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen nach sei das Feuer am Dienstagabend am Herd ausgebrochen.

Der Rettungsdienst und 14 Feuerwehr-Fahrzeuge seien im Einsatz gewesen. Das Haus sei nach den Löscharbeiten unbewohnbar. Die 14 Bewohner des Hauses seien bei Verwandten untergekommen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.