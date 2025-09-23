Icon Menü
Notfälle: Lastwagen nach Unfall umgekippt - A3 gesperrt

Notfälle

Lastwagen nach Unfall umgekippt - A3 gesperrt

Ein querliegender Lastwagen und verstreute Fahrzeugteile auf der Autobahn 3: Reisende sollten den Unfallbereich im Landkreis Erlangen-Höchstadt umfahren.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sperrte die Autobahn 3. (Symbolbild)
    Die Polizei sperrte die Autobahn 3. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Nach einem Unfall mit einem umgekippten Lastwagen ist die Autobahn 3 zwischen Unter- und Mittelfranken in Richtung Nürnberg voll gesperrt. An dem Unfall seien mehrere Fahrzeuge beteiligt, sagte ein Polizeisprecher. Details zum Hergang und möglichen Verletzten gab es bislang keine.

    Neben der Vollsperre bei Wachenroth (Landkreis Erlangen-Höchstadt) ist den Angaben nach auch eine Spur in die Gegenrichtung (Frankfurt/Main) gesperrt. Dort würden den Aussagen zufolge Fahrzeugteile liegen. Die Polizei wies Verkehrsteilnehmer im Stau darauf hin, eine Rettungsgasse zu bilden.

