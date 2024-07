Leiche bei Kletterfelsen in Niederbayern gefunden

Eine männliche Leiche ist an einem Kletterfelsen in Niederbayern gefunden worden. Ein Passant habe sie am Donnerstag entdeckt, teilte die Polizei mit. Die Bergwacht barg die Leiche aus dem schwer erreichbarem Gelände bei Neuburg am Inn (Landkreis Passau). Aktuell liegen laut Polizei keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung vor. Der tote Mann war zunächst nicht identifiziert.

