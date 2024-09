Mädchen näht sich mit Maschine in Finger – Feuerwehreinsatz

Eine Neunjährige ist in München von der Feuerwehr befreit worden, nachdem sich eine Nähmaschinennadel in ihren Finger gebohrt hatte. Die Nadel habe sich in der Spulenkammer verkeilt und sei nur schwer zu entfernen gewesen, teilte die Feuerwehr mit.

Die Mutter versuchte am Sonntag zunächst, selbst zu helfen, wählte dann aber den Notruf. Glücklicherweise war der Knochen nicht getroffen worden, sodass die Einsatzkräfte die Nadel noch im Kinderzimmer des Mädchens entfernen konnten. Die Neunjährige kam mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in eine Münchner Kinderklinik. (dpa)