Mann findet Übungsgranate in Haus

Ein Mann hat beim Aufräumen eines geerbten Hauses in Wehringen (Landkreis Augsburg) eine Granate gefunden und die Polizei alarmiert. Die Behörden gaben schnell Entwarnung. Es handle sich bei dem Fundstück um Übungsmunition, sagte ein Polizeisprecher. In dieser sei kein Sprengstoff enthalten und sie sei somit absolut ungefährlich. Schließlich sei die harmlose Granate vom Kampfmittelräumdienst am Freitag abgeholt worden.

Solche Granaten werden unter anderem bei der Bundeswehr verwendet, wie der Sprecher weiter ausführte. Die Übungsgranaten sehen den richtigen Granaten mit Sprengstoff sehr ähnlich. Selbst das Gewicht ist dasselbe. Nur die Farbe unterscheide sich, betonte der Sprecher. Granaten mit Sprengstoff seien grün, Übungsmunition sei blau.

Bereits vor einer Woche sind solche Granaten laut dem Sprecher in einem Schrebergarten in Augsburg gefunden worden. Diese Fundstücke seien sogar grün überlackiert gewesen. Ob auch die nun gefundene Granate grün angemalt war, konnte der Sprecher nicht sagen.