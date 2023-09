Mann mit Waffe löst Polizeieinsatz aus: Entwarnung

Ein Mann mit einer Schusswaffe hat am Freitag in der Innenstadt von Weiden einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Über Notruf sei berichtet worden, dass eine Person mit einer Schusswaffe in der Fußgängerzone aus einem Auto gestiegen und in einem nahen Wohnhaus verschwunden sei, teilten die Beamten am Abend mit. Das Auto habe anschließend die Fußgängerzone wieder verlassen.

Daraufhin sperrten Polizeibeamte und -beamtinnen in Schutzausstattung mit Helmen die Fußgängerzone im betreffenden Bereich ab. Die Beamten stießen schließlich auf einen 27-Jährigen, der einen sogenannten "Kleinen Waffenschein" besaß. Bei ihm wurde eine Schreckschusswaffe gefunden. Derzeit lägen keine Hinweise auf ein straf- oder bußgeldrelevantes Verhalten des 27-Jährigen vor. Der Mann habe aber bedauert, dass sein Verhalten den Polizeieinsatz ausgelöst hatte.

(dpa)