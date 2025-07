Mann stirbt beim Baden im Landkreis Passau

Ein 46-jähriger Mann ist in einem See in Büchlberg (Landkreis Passau) gestorben. Zwei Tage, nachdem er beim Schwimmen untergegangen war, wurde er tot aus dem Gewässer geborgen. Das teilte die Polizei mit.

Begleiter des Mannes hatten demnach den Notruf gewählt, nachdem dieser beim Schwimmen untergegangen und nicht wieder aufgetaucht war. Die Suchmaßnahmen wurden den Angaben zufolge direkt eingeleitet. Die Polizei ermittelt zu dem Todesfall. Es sei von einem Unglück auszugehen.