Mann will Unkraut abbrennen und legt Feuer

Mit einem Gasbrenner hat ein Mann im Landkreis Unterallgäu versucht, Unkraut zu entfernen - und dabei ein Feuer gelegt, das auch sein Haus beschädigt hat. Zunächst geriet die Gartenhütte des 81-Jährigen in Ottobeuren in Brand, wie die Polizei mitteilte. Darin gelagerte Farbdosen explodierten, so dass der Mann im Gesicht leicht verletzt wurde. Die Flammen griffen anschließend auf das Wohnhaus über.

Der Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt und prüft eine Ordnungswidrigkeit wegen des Verursachens einer Brandgefahr.