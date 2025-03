Mehrere Menschen bei Schlägerei verletzt

Bei einer Schlägerei in Bad Reichenhall sind mehrere Menschen leicht verletzt worden, ein 38 Jahre alter Mann kam ins Krankenhaus. Eine Befragung stehe noch aus, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Menschen gerieten laut Polizei in der Nacht in die Schlägerei. Den Angaben zufolge waren die Beteiligten «stark alkoholisiert». Unter den Verletzten seien auch zwei Frauen.

Nach aktuellem Stand ging die Polizei von vier Beteiligten aus, sagte der Sprecher. Da mehrere Menschen anwesend gewesen seien, sei es jedoch möglich, dass weitere Personen beteiligt waren. Der Grund der Auseinandersetzung war zunächst unklar.